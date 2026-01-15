iltra2

VEDANO OLONA – La biblioteca comunale di Vedano Olona lancia una nuova iniziativa dedicata agli amanti della lettura e della lingua inglese: nasce il World Book Club, un gruppo di lettura in inglese pensato per chi desidera leggere grandi classici e allo stesso tempo allenare la lingua in un contesto informale e piacevole.

Il primo appuntamento è in programma sabato 17 gennaio alle 10, nella sala consiliare di Villa Aliverti, in piazza San Rocco a Vedano Olona. Durante l’incontro verrà presentato il gruppo e saranno consegnate ai partecipanti le copie del primo libro scelto per il percorso di lettura, “Pride and prejudice” di Jane Austen.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Vedano Olona in collaborazione con il Gruppo di lettura della Biblioteca di Vedano Olona e si rivolge a tutti coloro che amano i libri e vogliono migliorare il proprio inglese attraverso la condivisione e il confronto.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi direttamente alla biblioteca scrivendo all’indirizzo [email protected].

Un’occasione per incontrarsi, leggere insieme e praticare l’inglese in un ambiente rilassato e stimolante.

