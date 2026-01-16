iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Arrivano due rinforzi per la Varesina calcio di Venegono Superiore (serie D) che vuole lasciare il prima possibile le zone pericolant della classifica.

La società ha infatti annunciato il ritorno di Carlo Manicone e l’approdo in maglia Varesina di Antonio Vitiello. Il primo, attaccante classe 1998, torna a Venegono Superiore dopo una stagione e mezzo tra Piacenza e Sesto San Giovanni. Il classe 2003 invece, di ruolo difensore, ha all’attivo diverse esperienze anche in Serie C e viene dal Sorrento.

Il comunicato

La Varesina è lieta di ufficializzare il ritorno in rossoblù di Carlo Manicone, attaccante classe 1998, e l’arrivo del nuovo difensore Antonio Vitiello, classe 2003. Carlo torna in Varesina dopo la splendida stagione 2023-2024, quando, con 13 reti, ha contribuito alla cavalcata che ci ha portato alla finale playoff. Dopo una stagione al Piacenza e una prima parte di questa con la Pro Sesto, Carlo ritrova i nostri colori con entusiasmo e voglia, per aiutare la squadra in un momento cruciale della stagione.

Antonio, esterno destro di difesa, arriva a rinforzare il reparto. Cresciuto con la maglia del settore giovanile del Napoli, arriva con l’esperienza di oltre 60 presenze in Serie C con le maglie di Sorrento e Turris, oltre alle 50 in Serie D collezionate con Audace Cerignola e Portici.

(foto: da sinistra Carlo Manicone e Antonio Vitiello)

