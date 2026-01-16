Calcio

SARONNO – Nuova avventura per l’allenatore saronnese Giuliano Melosi, che è stato chiamato alla guida dei piemontesi del Novaromentin in serie D. Per Melosi una vera e propria sfida, la formazione di Romentino si trova infatti all’ultimo posto in classifica nel girone A, con 12 punti all’attivo in 19 giornate. La penultima è l’Asti con 17 punti. Per Melosi il debutto domenica in casa contro il Chisola calcio, sesto in graduatoria.

Questo il comunicato ufficiale del club

La società NovaRomentin è lieta di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Giuliano Melosi. Dopo una prestigiosa carriera da giocatore in cui ha calcato i campi professionistici collezionando anche alcune presenze in Serie A con il Vicenza, nel 2011 mister Melosi ha intrapreso la carriera da allenatore. Vanta diverse esperienze sulle panchine di Serie D con Darfo Boario, Borgomanero, Inveruno, Grumellese, Ponte San Pietro e Folgore Caratese oltre alla vittoria del campionato di Eccellenza con il Varese. Nella scorsa stagione ha guidato la primavera del Novara. Benvenuto mister e buon lavoro!

