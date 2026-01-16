iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Si è svolta martedì 13 gennaio, nel salone centrale della Scuola media di Castiglione Olona, la serata dal titolo “Lasciami volare”, un incontro dedicato alla prevenzione e alla consapevolezza sull’uso delle droghe, promosso con la partecipazione della Fondazione Ema Pesciolinorosso Ets.

L’iniziativa ha preso spunto dalla storia di Emanuele, un racconto che richiama con forza come la droga non sia mai un gioco e possa insinuarsi in modo silenzioso nella vita dei ragazzi. Al centro della serata la toccante testimonianza di Gianpietro, padre di Emanuele, che ha rivolto un messaggio diretto agli adulti sull’importanza di esserci, ascoltare e dialogare con i figli. Un invito a non sottovalutare i segnali di disagio e a trasmettere ai giovani che chiedere aiuto è un gesto di forza e non di debolezza.

La serata ha visto una partecipazione numerosa di genitori e ragazzi, che hanno contribuito a rendere l’incontro un momento intenso di confronto e riflessione su un tema tanto delicato quanto fondamentale.

Un ringraziamento è stato rivolto all’associazione Genitori in Branda, che ha organizzato l’evento, alla dirigente scolastica, ai docenti e all’Arma dei carabinieri di Castiglione Olona per la collaborazione e il supporto alla riuscita dell’iniziativa.

