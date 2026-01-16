SARONNO – Una presa di posizione dura e rivendicata, affidata a un post pubblicato sulla propria pagina Facebook. Il collettivo Adesposta interviene sugli avvisi orali notificati nei giorni scorsi in relazione alle manifestazioni che si sono svolte in città lo scorso ottobre.

Nel testo viene spiegato come “il Questore di Varese, Carlo Mazza, ha fatto notificare un avviso orale in merito alle manifestazioni dello scorso ottobre”. Il riferimento principale è alla serata di mercoledì 2 ottobre quando, “per la seconda sera consecutiva un corteo attraversava il centro di Saronno e infine bloccava i binari della stazione ferroviaria”.

Secondo quanto riportato dal collettivo, l’avviso orale “preannuncia anche l’arrivo di diverse denunce a riguardo per ‘impedimento della libera circolazione su strada’, ‘interruzione di pubblico servizio’ e ‘manifestazione non autorizzata’”. Una prospettiva che viene contestata apertamente.

Nel messaggio pubblicato sui social viene inoltre richiamato quanto accaduto il giorno successivo: “Il giorno dopo, venerdì 3 ottobre, su quegli stessi binari, ci andranno migliaia di persone, in una bellissima esplosione collettiva”. Un passaggio utilizzato per sottolineare quella che Adesposta definisce una contraddizione nella gestione dell’ordine pubblico.

Il collettivo si interroga apertamente sulle motivazioni dei provvedimenti: “Che abbia dato fastidio lo strabordare collettivo e voglia rifarsi su qualcuno?”. La presa di posizione si chiude con uno slogan che ribadisce l’idea di una responsabilità condivisa e di una risposta collettiva alle misure annunciate: “Toccano uno/a, toccano tutti/e”.

