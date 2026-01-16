iltra2

VARESE – Anche il sindaco di Venegono Inferiore e consigliere provinciale Mattia Premazzi ha partecipato, nella serata dell’altro ieri, all’accensione del Fuoco olimpico ai Giardini Estensi di Varese, uno degli eventi simbolici in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Attraverso un messaggio diffuso sui social, Premazzi ha sottolineato il valore dell’iniziativa, definendola un momento capace di unire territori, valori e prospettive per il futuro. L’accensione del Fuoco Olimpico, ha evidenziato, non rappresenta soltanto l’avvicinamento a un grande evento sportivo internazionale, ma richiama anche i principi che lo sport porta con sé: pace, impegno, rispetto e senso di comunità.

Secondo il primo cittadino venegonese, Milano-Cortina 2026 costituisce una vera opportunità per il territorio, non solo sul piano sportivo ma anche per la promozione del turismo, della cultura sportiva e del senso di appartenenza a una comunità che guarda avanti con fiducia.

Premazzi ha infine ringraziato gli organizzatori e il Comune di Varese per aver reso possibile questo appuntamento, invitando a custodire e diffondere lo spirito olimpico, fatto di passione, rispetto e impegno quotidiano.

