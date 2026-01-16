Softball

LEÓN – Terzo test e terza vittoria per Italia Softball, che stanotte (ora italiana) allo stadio Domingo Santana supera ancora le Bravas con il punteggio di 10-6. Le azzurre, guidate da Craig Montvidas, hanno preso il largo tra il terzo e il quarto inning, costruendo il successo nella fase centrale dell’incontro.

La partita si è aperta con il vantaggio italiano grazie al triplo di Dayton e al punto portato a casa da Cecchetti, ma nella parte bassa del primo inning le messicane hanno ribaltato il risultato con un fuoricampo di Lucas e un’azione che ha visto protagoniste, dalla parte opposta, le italiane Giulia Longhi e Marta Gasparotto, aggregate alle Bravas in vista della prossima stagione Lms.

Sulla pedana si sono alternate Toniolo, Cacciamani e Lacatena, mentre l’attacco azzurro ha trovato continuità nel terzo e quarto inning, firmando un parziale di 6-0 che ha indirizzato la gara. Decisivi il fuoricampo da due punti di Piancastelli e le valide dell’ex saronnese Dayton, capace di spingere a casa altri due punti. Più equilibrate le ultime riprese, con ampie rotazioni da entrambe le parti e le Bravas capaci di ridurre il distacco fino al 10-6 finale, maturato al sesto inning.

Il ciclo di amichevoli si chiuderà con l’ultimo confronto in programma nella notte italiana tra sabato 17 gennaio e domenica, con playball fissato alle 2.30.

(foto Fibs: le italiane festeggiano)

