SARONNO – Venerdì 16 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge persistenti. Sono attesi circa 3 mm di precipitazioni distribuiti nel corso delle ore, senza fenomeni intensi o localmente rilevanti. Le temperature oscilleranno tra una minima di 5°C al mattino e una massima di 8°C nel pomeriggio. I venti risulteranno deboli: al mattino soffieranno da Ovest-Sudovest, mentre nel pomeriggio tenderanno a provenire da Sudovest. Non sono previste allerte meteo attive per la zona.

Il cielo rimarrà grigio per tutta la giornata, con scarsa possibilità di schiarite. La persistenza della nuvolosità e l’umidità diffusa potranno favorire, in serata, la formazione di foschie dense o banchi di nebbia, soprattutto nelle aree meno ventilate.

In Lombardia, la situazione sarà simile a quella di Saronno. Sulle basse pianure occidentali e le zone pedemontane si registreranno cieli molto nuvolosi con deboli piogge, mentre su altri settori come le pianure orientali sono previste parziali aperture dal pomeriggio. Deboli precipitazioni sono attese anche sulle Prealpi, mentre nelle aree alpine si alterneranno nubi e schiarite.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

