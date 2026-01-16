Misinto

MISINTO – A Misinto torna uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione locale. Sabato 17 gennaio, in piazza di Cascina Nuova, l’Amministrazione comunale organizza il falò di Sant’Antonio, momento simbolico che richiama riti contadini e consuetudini legate al mondo agricolo.

L’iniziativa prenderà il via dalle 20 con il ritrovo in piazza e la benedizione dei trattori, gesto che rinnova il legame tra la comunità e la propria storia rurale. Alle 20.30 è prevista l’accensione del falò, cuore della serata e richiamo a una tradizione che, da generazioni, segna il periodo invernale.

Accanto al momento rituale, la serata sarà accompagnata da una degustazione di prodotti semplici e legati alla stagione: polpette, frittelle, vin brulé, cioccolata e dolci dedicati ai bambini. L’evento si svolge in collaborazione con associazioni del territorio.

Il falò di Sant’Antonio rappresenta per Misinto un’occasione di ritrovo che va oltre l’aspetto conviviale, mantenendo viva una tradizione che racconta l’identità e le radici della comunità.

