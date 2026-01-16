Saronnese

ORIGGIO – Origgio si prepara ad approfondire un periodo complesso e significativo della storia recente con un appuntamento culturale in programma a Villa Borletti. Domenica, a partire dalle 17, è previsto un incontro con Davide Steccanella, inserito nel calendario di iniziative che accompagnano la chiusura della mostra “L’artista giovane. Fermo immagine: Milano 1985-1986″.

Steccanella è avvocato, giornalista e scrittore. Ha collaborato con diverse testate nazionali e ha dedicato una parte rilevante del proprio percorso professionale allo studio della storia della lotta armata in Italia. Il suo intervento offrirà l’occasione per ripercorrere la Milano di quarant’anni fa, con particolare riferimento al 1986, anno che segna non solo la fase conclusiva degli attentati terroristici in città, ma anche l’emergere di eventi popolari che contribuirono a ridisegnare il clima sociale dell’epoca.

Al termine della conversazione, i curatori della mostra insieme agli artisti presenti accompagneranno il pubblico in una visita guidata, pensata per rileggere i contenuti dell’esposizione alla luce dei temi affrontati durante l’incontro.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09