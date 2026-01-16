Comasco

ROVELLO PORRO – Profumi di tradizione e sapori lombardi saranno protagonisti a Rovello Porro domenica 18 gennaio 2026, quando sul piazzale della chiesa tornerà l’appuntamento con “Vün, dü, tri… Cassoeula!”, iniziativa dedicata a uno dei piatti simbolo della cucina locale.

Dalle 8.30 alle 11.30 sarà possibile acquistare cassoeula da asporto, che sarà preparata secondo la tradizione lombarda e proposta in porzioni pronte da portare a casa. L’evento è pensato per permettere a tutti di gustare questo piatto tipico in modo semplice, sostenendo allo stesso tempo una buona causa.

Le porzioni disponibili sono al massimo 250 e per questo è richiesta la prenotazione entro martedì 13 gennaio. È possibile riservare la propria cassoeula contattando telefonicamente:

Luigi al 3292165956,

Tiziano al 3494347935,

Carlo al 3392123986.

Il ricavato sarà interamente devoluto alla Parrocchia, rendendo l’iniziativa non solo un momento di convivialità, ma anche un gesto concreto di sostegno alla comunità di Rovello Porro.

(foto archivio: un piatto di gustosa cassoeula, preparata in zona)

16012026