Città

SARONNO – Ha 14 anni, il cellulare risulta spento e potrebbe trovarsi in difficoltà. È l’appello lanciato dall’associazione Penelope Lombardia per la scomparsa di Carboni Isabel, minorenne residente a Saronno, di cui non si hanno notizie da martedì 13 gennaio.

La ragazza si è allontanata senza dare più segnali e da quel momento sono scattate le ricerche. Secondo le informazioni diffuse dall’associazione, Isabel è alta 1,60 metri, ha corporatura magra, capelli castani scuro e occhi verdi. Ha un piercing al naso. Al momento della scomparsa indossava pantaloni di una tuta blu Paris Saint Germain, scarpe nere Nike, un giubbotto Blauer nero lucido con cappuccio in pelo marroncino e uno zaino grigio North Face.

L’associazione Penelope, che si occupa di supporto ai familiari delle persone scomparse, sottolinea che la ragazza è minorenne e potrebbe trovarsi in una situazione di difficoltà, invitando alla massima attenzione e collaborazione da parte dei cittadini.

Chiunque dovesse avere informazioni utili o notarla è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine chiamando il 112 oppure l’associazione Penelope Lombardia al numero 380.7814931.

