Cronaca

SARONNO – Airbag esplosi, una vettura finita contro i parapedoni e diversi testimoni presenti. È la scena che si sono trovati davanti automobilisti e passanti ieri sera, giovedì 15 gennaio, intorno alle 23 in via Primo Maggio, subito dopo il sottopassaggio, in direzione via Lanino.

Secondo quanto ricostruito, l’incidente ha coinvolto due auto: una che, per cause in fase di accertamento, è uscita dalla carreggiata andando a sfondare i parapedoni lungo il lato della strada. L’impatto è stato violento, tanto che all’interno del veicolo si sono aperti gli airbag, segno della forza dell’urto.

Sul posto si sono fermate diverse persone che hanno assistito all’accaduto o che sono arrivate subito dopo lo schianto, richiamate dal rumore e dalla situazione anomala lungo la carreggiata. L’auto è rimasta visibilmente danneggiata nella parte anteriore, mentre i parapedoni risultavano divelti.

Al momento, non risulta l’intervento di mezzi sanitari né il trasporto di feriti in ospedale. Resta da chiarire se il conducente abbia riportato conseguenze lievi o se sia riuscito a uscire dal veicolo autonomamente senza necessità di cure mediche.

Le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine, è intervenuta una pattuglia di carabinieri, che dovranno ricostruire con precisione la dinamica dell’uscita di strada e verificare eventuali responsabilità.

(per la foto si ringrazia il nostro lettore Andrea)

