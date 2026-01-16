SARONNO – Una scritta con caratteri cubitali, tracciata con spray rosso su una recinzione di cantiere in via Monte Grappa, ha attirato l’attenzione di residenti e passanti nelle ultime ore. Il maxi graffito, comparso tra la notte e le prime ore del mattino, contiene un messaggio diretto contro la gentrificazione del quartiere. La foto è stata inviata alla redazione da una lettrice.

La scritta è stata realizzata sul pannello che delimita l’area interessata da un intervento edilizio, in un punto ben visibile della strada. Il colore rosso e le dimensioni rendono il messaggio immediatamente leggibile anche a distanza. Al momento non risultano rivendicazioni né segnalazioni ufficiali, ma l’episodio ha già acceso il dibattito tra residenti e passanti.

Il termine “gentrificazione” indica un processo di trasformazione urbana che interessa quartieri popolari o periferici: l’arrivo di nuovi investimenti, cantieri e residenze di fascia medio-alta può portare a un aumento dei prezzi degli immobili e degli affitti, con il rischio di spingere fuori i residenti storici e modificare il tessuto sociale. È un fenomeno spesso discusso perché, accanto alla riqualificazione, può produrre effetti di esclusione.

