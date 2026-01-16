Il primo incontro si è svolto mercoledì 14 gennaio alle 17 in biblioteca, in piazza Cadorna, con una lettura dedicata al tema dell’inverno. Un momento raccolto, pensato per stimolare l’ascolto e la curiosità dei più piccoli attraverso storie legate alla natura e agli animali nella stagione fredda.

Il percorso prosegue sabato 17 gennaio alle 10 al centro civico Il Giuggiolo, in via Cascina Emanuela 32, con un laboratorio creativo dedicato alla realizzazione di mangiatoie per gli uccellini. Un’attività pratica che unisce manualità e attenzione all’ambiente, offrendo ai partecipanti l’occasione di riflettere sul rapporto tra uomo e natura durante i mesi invernali.

La partecipazione è gratuita ma è richiesta la conferma di presenza. Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 3484337673. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio sostenuto da enti e realtà del territorio, con l’obiettivo di promuovere occasioni educative e sociali rivolte alle famiglie e alla comunità locale.

(foto archivio)