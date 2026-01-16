Solaro, al centro civico Il Giuggiolo un laboratorio per costruire mangiatoie per gli uccellini
16 Gennaio 2026
0
SOLARO – Un doppio appuntamento dedicato ai più piccoli anima l’inverno a Solaro con un’iniziativa pensata per avvicinare bambini e bambine al mondo degli animali e al ritmo delle stagioni. Il progetto, rivolto alla fascia d’età dai 5 ai 9 anni, propone momenti di lettura e attività laboratoriali in programma tra biblioteca e centro civico.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09