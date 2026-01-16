Saronnese

UBOLDO – Non è solo una struttura architettonica, ma un vero e proprio punto di riferimento per l’identità locale. La parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo ha ufficialmente aperto una campagna di solidarietà per garantire la tutela del suo campanile, pilastro storico della comunità uboldese.

Attraverso lo slogan che definisce la struttura come un faro da conservare per il bene collettivo, i vertici parrocchiali hanno rivolto un invito accorato ai fedeli e a tutti i cittadini. L’obiettivo primario è raccogliere le risorse economiche necessarie per avviare gli interventi di manutenzione indispensabili a preservare l’integrità della torre campanaria nel tempo.

Per sostenere il progetto, la parrocchia ha predisposto diversi canali di donazione pensati per essere accessibili a tutti. Gli interessati possono lasciare il proprio contributo fisico direttamente in chiesa oppure consegnarlo agli uffici della segreteria parrocchiale. Per chi invece desidera avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, è possibile optare per un bonifico bancario intestato alla Parrocchia S.S. Apostoli Pietro e Paolo. In questo caso, i donatori sono invitati a inserire la causale specifica riferita al campanile di Uboldo seguita dal proprio nome e cognome, così da permettere una corretta registrazione dell’offerta.

(foto d’archivio)

