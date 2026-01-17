Basket

BERGAMO – La reazione attesa non è arrivata. Dopo il pessimo avvio di 2026 e la sconfitta della scorsa settimana a Varese, la Robur Saronno cade anche a Bergamo, sul campo di una squadra che all’andata era stata superata senza particolari difficoltà. Un nuovo passo falso che lascia i saronnesi nei bassifondi della classifica e alimenta più di una riflessione sulle prospettive di un gruppo molto giovane, forse ancora acerbo per reggere l’urto della categoria.

Nel primo turno di ritorno del campionato maschile di serie B interregionale, l’approccio della Robur è comunque incoraggiante. Il primo quarto è giocato punto a punto, con Ventura particolarmente ispirato nel mettere in difficoltà la difesa orobica. L’equilibrio regna sovrano e la prima sirena manda Saronno avanti 13-15.

Nel secondo periodo però cambia l’inerzia. Bergamo alza l’intensità su entrambi i lati del campo, trova maggiore fluidità offensiva e a 6 minuti dall’intervallo lungo scappa sul +6 (21-15), costringendo coach Luca Ansaloni a fermare il gioco con un time out. La pausa non sortisce gli effetti sperati: i padroni di casa continuano a colpire e vanno al riposo con un margine già consistente, 41-27.

Dopo l’intervallo la musica non cambia. Bergamo controlla ritmo e punteggio, mentre la Robur fatica a trovare continuità e si complica ulteriormente la serata caricandosi di falli. A 7’26 dalla fine, sul punteggio di 65-45, arriva anche l’espulsione di Ansaloni per proteste, episodio che certifica una serata storta e chiude di fatto la partita. Risultato finale: 79-63.

Un’altra sconfitta pesante per Saronno, ora chiamata a una rapida inversione di rotta per non restare invischiata nella zona calda della graduatoria.

(foto: una fase del match)

