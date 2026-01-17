Basket

BERGAMO – Insidiosa trasferta a Bergamo per la Robur Saronno nella prima giornata di ritorno del campionato di basket maschile serie B Interregionale. I saronnesi oggi alle 19, alla palestra di via Flores, trovano una squadra che all’andata avevano agevolmente battuto ma che nel corso di questa prima parte di stagione si è poi tolta parecchie soddosifazioni attestandosi in una posizione di centroclassifica mentre i roburini sono penultimi ed a caccia di punti pesanti per la salvezza. Per l’incontro sono stati designati gli arbitri Giacomo Vincenti di Curtatone (Mantova) e Nicola Cantarini di Annicco (Cremona).

Classifica

Sangiorgese 24 punti, Pizzighettone 22, Social Osa Milano, Pavia e Oleggio 20, Nervianese, Campus Varese, Gallarate 14, Orobica Bergamo 12, Bocconi Milano e 7 Laghi Gazzada 10, Derthona, Robur Saronno e Marnatese 8, Sansabasket Cremona 6.

