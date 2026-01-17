Calcio Primavera 2, Como di misura sul Vicenza a Rovello
17 Gennaio 2026
ROVELLO PORRO – Vittoria di misura, dopo due pari consecutivi, per il Como 1907 nel campionato di calcio Primavera 2. Oggi pomeriggio al centro sportivo di Rovello Porro, nuova casa dei lariani, una partita in larga parte controllata dalla formazione di casa che però a tempo scaduto ha rischiato grosso.
La cronaca – Como in campo con un 4-3-3 e subito una occasione, con diagonale di destro di Le Borgne; al 20’ pericoloso il tiro di Pisati neutralizzato del portiere ospite, al 43′ palo del Como dopo un paio di deviazioni di difensori, su cross di Da Silva ed al 44’ la rete di Mezsargs ma al momento del passaggio Simonetta aveva superato la linea di fondo, gol annullato. Decisivo Papaccioli al 52′: mette al centro per Pisati che insacca praticamente a porta vuota: 1-0; mentre nel finale Mazzara sfiora il raddoppio. Ma al 95′ occasionissima per il Vicenza, diagonale di Tartaglia fuori di un niente.
In classifica, Como primo con 31 punti, segue il Lecco a 28.
Como-Vicenza 1-0
COMO: Menke, Cardozo, De Paolo, Grilli, Albini, Papaccioli, Le Borgne, Pisati, Da Silva, Mezsargs, Simonetta.
(foto archivio)
17012026