CARONNO PERTUSELLA – Fiocco azzurro in casa Caronnese. Lo storico capitano Federico Corno è diventato per la prima volta papà: è nato Nicolò.

La società rossoblù ha annunciato la bella notizia sui propri canali social, condividendo la gioia per il nuovo arrivo in famiglia e rivolgendo gli auguri al capitano, vera bandiera della formazione di Caronno Pertusella. Auguri ai quali si unisce anche tutta la redazione de ilsaronno.it. Sul campo, la Caronnese sta vivendo una stagione positiva nel campionato di Eccellenza, con la squadra stabilmente in piena zona playoff. Domani, domenica, i rossoblù torneranno in campo per la seconda giornata del girone di ritorno, ospitando il Magenta per una delle gare più interessati di questo turno.

Classifica

Arconatese 45 punti, Solbiatese e Caronnese 32, Legnano 31, Fbc Saronno 28, Vergiatese 27, Magenta 26, Besnatese 25, Rhodense 24, Vis Nova Giussano e Lentatese 22, Sestese, Sedriano e Mariano 20, Arcellasco e Altabrianza 18, Vigevano 15, Ardor Lazzate 13.

(foto archivio: capitan Federico Corno della Caronnese in un’azione di gioco)

17012026