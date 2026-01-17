Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Non una semplice amichevole, ma un appuntamento dal forte valore sportivo e simbolico. Martedì 14 gennaio 2026, allo stadio comunale di Caronno Pertusella, la Caronnese Women ha ospitato la Rappresentativa Lombardia Under 21, selezione che raccoglie alcune delle migliori giovani calciatrici della regione. Una serata dedicata alla crescita e al confronto, inserita nel percorso di sviluppo del calcio femminile.

Il match è stato equilibrato e intenso soprattutto nel primo tempo, con occasioni da entrambe le parti e ritmi alti. Nella ripresa la Caronnese ha trovato maggiore incisività, sbloccando il risultato al 66′ con Codecà, servita in profondità da Pellegrinelli. Cinque minuti più tardi è arrivato anche il raddoppio, ancora con Codecà, abile a sfruttare un errore difensivo e chiudere la gara sul 2-0.

Al di là del risultato, la serata ha rappresentato un momento significativo per il movimento femminile, con la Caronnese nel ruolo di società ospitante e punto di riferimento territoriale, capace di offrire strutture e contesto adeguati a un confronto di questo livello.

CARONNESE – RAPPRESENTATIVA LOMBARDIA 2-0

Reti: 66′ st Codecà (C), 71′ st Codecà (C).

Caronnese: Schianta, Dubini, Mombelli, Lozza, Bufano, Badiali, Barbini, Manea, Girolamo, Filice, Marini, Mazzon, Gola, Codecà, Pellegrinelli, Gino, De Vivo, Abati, Diefenthaeler. All. Marsich. All. Luongo. Dir. Ambrosoli.

Rappresentativa Lombardia: Polini, Paglia, Carotenuto, Tonali, Venturini, Battistini, Chignoli, Bissolotti, Menassi, Gregis, Moschetto, Farinati, Zanoncini, Polini, Iacono, Frecchiami, Pedron, Serafini, Zambelli, Giampaoli, Diana, Brambilla. All. Cattaneo. Dir. Di Stasio.

