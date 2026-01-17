Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Cambiano le modalità di gestione dei rifiuti per i residenti del comune. A partire da questo mese, il centro di raccolta situato in via Asiago non accetterà più le vecchie gomme delle auto. La decisione segna un netto cambio di rotta rispetto alle consuetudini del passato, ma non si tratta di un provvedimento isolato: la scelta del comune risponde infatti alle direttive imposte dal decreto legislativo 82/2011.

Il cuore del nuovo sistema risiede nel momento dell’acquisto: poiché la normativa prevede il pagamento di un contributo ambientale contestuale alla vendita dei nuovi pneumatici, l’onere della gestione dello smaltimento passa ora direttamente alle figure professionali del settore. Gli utenti sono quindi tenuti a consegnare le gomme fuori uso esclusivamente ai rivenditori autorizzati, i quali si occuperanno del recupero dei materiali attraverso consorzi specializzati.

Dalla giunta comunale arriva un invito pressante alla cittadinanza affinché si rispettino rigorosamente le nuove linee guida. L’amministrazione ha sottolineato come l’abbandono indiscriminato di materiali all’esterno dell’eco-centro non solo alimenti il degrado urbano, ma esponga i responsabili a pesanti sanzioni.

Inoltre, è stato ricordato che lo smaltimento irregolare comporta un aggravio economico per tutta la comunità. L’obiettivo delle autorità locali è duplice: garantire che il ciclo di recupero avvenga secondo i canali certificati dalla legge e, contemporaneamente, assicurare una maggiore tutela dell’ambiente sul territorio comunale.

