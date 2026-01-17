CASTIGLIONE OLONA – È attivo il servizio di accompagnamento sanitario messo a disposizione dal Comune di Castiglione Olona per i cittadini residenti che necessitano di recarsi presso i poliambulatori dell’Asl, le aziende ospedaliere della provincia di Varese e i centri convenzionati limitrofi, sempre nel territorio provinciale. Il servizio è rivolto sia a persone autosufficienti sia non autosufficienti, in quest’ultimo caso con la presenza di un accompagnatore. L’accompagnamento è previsto per esami, visite specialistiche e riabilitazioni fisiochinesiterapiche.

Il trasporto è a pagamento ed è attivo dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Il costo è di 5 euro andata e ritorno per spostamenti entro i 10 chilometri, mentre sale a 10 euro per distanze superiori. L’acquisto dei biglietti deve essere effettuato preventivamente al Comune di Castiglione Olona, il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 12, con pagamento tramite Pos. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare esclusivamente il numero 345 745 6696, attivo il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12.