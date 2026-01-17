Groane

CESANO MADERNO – Il bilancio partecipativo giovani entra nel vivo. C’è tempo fino al 30 gennaio per presentare la propria proposta per la città e raccogliere consenso attraverso una pre-votazione sulla piattaforma online dedicata. È il momento per ragazze e ragazzi di mettersi in gioco, proponendo un progetto pensato dai giovani e per i giovani, capace di generare un valore concreto per Cesano Maderno; poi si passerà alla fase della realizzazione lavorando fianco a fianco con i tecnici del Comune. Un percorso altamente formativo, che unisce creatività ed educazione civica, avvicinando le nuove generazioni alla pubblica amministrazione e rafforzando la fiducia nei processi democratici.

Partecipare è semplice: possono presentare una proposta i giovani tra i 14 e i 20 anni, residenti a Cesano Maderno o studenti di una scuola nel territorio comunale, accedendo alla piattaforma del Bilancio Partecipativo disponibile sul sito del Comune. Ogni progetto può ricevere un finanziamento fino a 25 mila euro. Per promuovere l’iniziativa, l’Amministrazione Comunale ha attivato una comunicazione articolata – manifesti, cartoline informative, social network e una pagina dedicata sul sito istituzionale . Inoltre, insieme a ragazze e ragazzi, sono stati organizzati incontri pubblici su temi di interesse giovanile, durante i quali è stato presentato il percorso. Il bilancio partecipativo è già partito: attualmente sono quattro le proposte caricate sulla

piattaforma, ma c’è ancora tempo per partecipare. Non sono richieste competenze tecniche specifiche, è sufficiente avere un’idea chiara e descriverla online. La commissione tecnica opera con un approccio il più inclusivo possibile, soprattutto se le proposte sono sostenute da tanti giovani. Una proposta può essere ammessa anche con riserva, poi saranno i tecnici a suggerire ai giovani delle modifiche per renderla realizzabile e dunque ammissibile per la progettazione e infine per la fase di voto finale.

Per qualsiasi esigenza relativa alla presentazione delle proposte è disponibile il numero whatsapp 338 7294976. Fino al 30 gennaio 2026 è possibile presentare nuove proposte e sostenere online quelle già pubblicate. A febbraio 2026 prenderà avvio la fase di co-progettazione con i tecnici del Comune delle idee più sostenute e ammesse. Da maggio 2026, infine, i progetti saranno sottoposti a votazione online e quelli più votati verranno realizzati dal Comune. Sul sito del Comune e sulla piattaforma dedicata sono disponibili i Criteri di Ammissibilità delle proposte e la Carta della Partecipazione che definisce principi e obiettivi del Bilancio Partecipativo Giovani: coinvolgimento attivo, valorizzazione della creatività e delle competenze giovanili, promozione di innovazione, solidarietà e inclusione.

Questi gli ambiti su cui fare le proposte: Cultura, Sport, Tempo libero; Ecologia, Ambiente, Amici Animali; Istruzione; Digitale e Innovazione; Politiche sociali; Lavori pubblici, Patrimonio; Territorio e Rigenerazione Urbana.

Nel frattempo, è in dirittura d’arrivo anche il percorso di partecipazione e cittadinanza attiva Eureka, dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado: a fine febbraio si terrà un incontro pubblico finale di presentazione dei risultati, alcuni dei quali già visibili sulla piattaforma eureka.bipart.it.

Il Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca: “Il Bilancio Partecipativo Giovani offre a ragazze e ragazzi l’opportunità di essere protagonisti nelle scelte che riguardano la città. Avvicinarsi alla Pubblica Amministrazione con fiducia, cogliendo l’occasione per trasformare un’idea o un sogno in qualcosa di concreto, rappresenta un risultato importante, oltre a costituire un’alternativa positiva a stili di vita e comportamenti antisociali”. L’assessora alle Politiche Giovanili Cinzia Battaglia: “La partecipazione dei giovani è un valore fondamentale. Per questo abbiamo promosso con determinazione il Bilancio Partecipativo e abbiamo voluto rendere le modalità di presentazione dei progetti il più possibile semplici e accessibili. Bastano pochi passaggi online per proporre un’idea e iniziare un percorso di crescita civica e personale. Investire sulla partecipazione attiva dei giovani significa investire sul nostro futuro”.

L’assessora alla Partecipazione e cittadinanza attiva Rosanna Arnaboldi: “In questi mesi abbiamo coinvolto i giovani anche grazie al supporto di scuole, associazioni, parrocchie, società sportive. Abbiamo avviato un dialogo a 360 gradi per offrire a ragazze e ragazzi un’occasione concreta di cittadinanza attiva. Vogliamo che i giovani sappiano che il Comune è al loro fianco e che valorizza la loro creatività e le loro competenze”.

