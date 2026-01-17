VARESE – Si è rinnovata anche quest’anno a Varese la festa di Sant’Antonio, con il tradizionale falò che ha richiamato numerosi cittadini. Un appuntamento sentito, capace di unire la comunità e di rinnovarsi nel tempo, mantenendo vivo un rito molto partecipato.

Alla serata era presente anche Maria Chiara Gadda, parlamentare del Varesotto ed esponente di Italia Viva, che ha condiviso sui social un messaggio dedicato all’iniziativa, sottolineandone il valore comunitario. Alla celebrazione ha preso parte anche Mario Delpini, arcivescovo di Milano.

Il falò di Sant’Antonio rappresenta ogni anno un momento di incontro e di condivisione per la città, capace di riunire persone di età diverse attorno a una tradizione che continua a essere un punto di riferimento nel calendario cittadino.