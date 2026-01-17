Cronaca

GERENZANO – Il Comune di Gerenzano mette in guardia i cittadini dopo alcuni tentativi di truffa avvenuti giovedì 15 gennaio nelle abitazioni del paese. In diversi casi, ignoti si sono presentati alla porta delle case mostrando un volantino con intestazione “Ministero dell’Interno, dipartimento di pubblica sicurezza”, utilizzato come pretesto per farsi aprire.

Secondo quanto segnalato, i truffatori facevano riferimento alla presunta necessità di effettuare controlli nelle abitazioni, legati all’eventuale presenza di persone non residenti. Si tratta però di una truffa: nessun ente istituzionale sta effettuando verifiche di questo tipo porta a porta.

L’Amministrazione comunale invita quindi a non aprire la porta agli sconosciuti, a prestare la massima attenzione e a informare parenti, amici e vicini di casa, in particolare le persone anziane o più fragili. Per qualsiasi necessità o segnalazione è possibile contattare la polizia locale comunale ai numeri 0296399128 o 3473615414, oppure scrivere all’indirizzo [email protected]. In alternativa è possibile rivolgersi alle forze dell’ordine tramite il numero unico per le emergenze 112, alla caserma dei carabinieri di Cislago allo 0296382263 o a quella di Saronno allo 0296367000.

Il Comune ringrazia i cittadini per la collaborazione e invita a segnalare tempestivamente qualsiasi episodio sospetto.

