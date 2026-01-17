I più letti di ieri: protesta degli studenti, murales contro la gentrificazione e appello per Isabel
17 Gennaio 2026
0
—
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 16 gennaio, spiccano la mobilitazione degli studenti dell’Itc Zappa e un murales apparso nella notte come gesto di protesta. Tiene banco anche il caso della scomparsa della giovane Isabel, mentre si segnalano un incidente stradale e l’evento della Gioeubia con luci e fuochi.
All’Itc Zappa gli studenti hanno organizzato un presidio con striscioni e fumogeni per contestare la disorganizzazione dell’istituto.
Saronno, Itc Zappa con cartelloni e fumogeni: presidio degli studenti
In via Monte Grappa è comparso un grande graffito contro la gentrificazione: un murales realizzato nella notte che denuncia il cambiamento urbano a scapito delle fasce più deboli.
Saronno, maxi graffito in via Monte Grappa contro la gentrificazione: la protesta compare nella notte
Un’auto ha sfondato i parapedoni in via Primo Maggio, subito dopo il sottopasso, in un incidente notturno che ha richiesto l’intervento dei soccorsi.
Saronno, auto sfonda i parapedoni in via Primo Maggio: schianto nella notte dopo il sottopassaggio
L’associazione Penelope Italia ha lanciato un appello per la scomparsa di Isabel, 14 anni, chiedendo aiuto per ritrovarla e segnalare eventuali avvistamenti.
Saronno, appello dell’associazione Penelope Italia per la scomparsa della 14enne Isabel
La Gioeubia è tornata a scaldare piazza dei Mercanti con uno spettacolo di luci e fuoco, offrendo un momento di ritrovo comunitario tra tradizione e spettacolarità.
