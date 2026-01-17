SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 16 gennaio, spiccano la mobilitazione degli studenti dell’Itc Zappa e un murales apparso nella notte come gesto di protesta. Tiene banco anche il caso della scomparsa della giovane Isabel, mentre si segnalano un incidente stradale e l’evento della Gioeubia con luci e fuochi.

All’Itc Zappa gli studenti hanno organizzato un presidio con striscioni e fumogeni per contestare la disorganizzazione dell’istituto.

In via Monte Grappa è comparso un grande graffito contro la gentrificazione: un murales realizzato nella notte che denuncia il cambiamento urbano a scapito delle fasce più deboli.

Un’auto ha sfondato i parapedoni in via Primo Maggio, subito dopo il sottopasso, in un incidente notturno che ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

L’associazione Penelope Italia ha lanciato un appello per la scomparsa di Isabel, 14 anni, chiedendo aiuto per ritrovarla e segnalare eventuali avvistamenti.

La Gioeubia è tornata a scaldare piazza dei Mercanti con uno spettacolo di luci e fuoco, offrendo un momento di ritrovo comunitario tra tradizione e spettacolarità.