Limbiate

LIMBIATE – Circa 15 mila euro per ricordare Luca Attanasio, l’ambasciatore nativo di Saronno e originartio di Limbiate, ucciso in Congo cinque anni fa. L’amministrazione comunale investe così sulla memoria del concittadino, attraverso l’iniziativa “Luca con noi”, organizzata con il diretto coinvolgimento della famiglia Attanasio e prevista per venerdì 20 febbraio al teatro comunale,all’interno della rassegna “Off”. Il biglietto d’ingresso costerà 5 euro e l’incasso sarà interamente devoluto a un’associazione impegnata nel volontariato e nella cooperazione internazionale.

Dalle determine comunali emergono i costi sostenuti per la realizzazione della serata. Per l’esibizione di Annalisa Minetti è previsto un compenso di 1.500 euro, a cui si sommano Iva e ritenuta, per una spesa complessiva pari a 1.830 euro. Il chitarrista Stefano Tedeschi, che la accompagnerà, riceverà 400 euro più Iva, per un totale di 440 euro; alla cooperativa che lo rappresenta vengono inoltre riconosciuti 935 euro per le spese di viaggio e per l’agibilità.

Cristiano Militello, comico noto al pubblico televisivo, percepirà 3.500 euro oltre Iva, per un importo complessivo di 3.850 euro comprensivo dei costi di trasferta. Per Moreno Donadoni, in arte Moreno, insieme al dj che lo seguirà, è stato invece previsto un compenso di 4.500 euro più Iva, che porta la spesa totale a 5.490 euro, includendo transfer e contributi.

Nel quadro economico rientrano anche circa 1.100 euro destinati all’ospitalità degli artisti presso l’As Hotel di Limbiate e una previsione di spesa pari a 1.500 euro per i diritti Siae. Il ruolo di presentatore sarà affidato a Gianfranco Bruno, che parteciperà alla serata a titolo gratuito.

Nel complesso, l’organizzazione dell’iniziativa comporta per il Comune un impegno economico di circa 15 mila euro. La serata intende unire il ricordo di Luca Attanasio a un momento pubblico di spettacolo, con un’attenzione particolare al sostegno di progetti solidali legati all’impegno internazionale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09