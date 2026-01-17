Saronnese

LONATE CEPPINO / CISLAGO – Si è aperto a Lonate Ceppino il nuovo anno formativo dell’associazione Cislago Cuore, che nei giorni scorsi ha organizzato una serata dedicata alle manovre di rianimazione cardiopolmonare e all’utilizzo del defibrillatore.

L’iniziativa, ospitata con il supporto dell’amministrazione comunale, ha visto la partecipazione di 24 cittadini che hanno scelto di mettersi in gioco e di acquisire competenze fondamentali per intervenire in caso di emergenza. I partecipanti sono stati accolti anche dal sindaco, a testimonianza dell’attenzione del Comune verso i temi della prevenzione e della sicurezza.

Durante l’incontro, gli istruttori di Cislago Cuore hanno illustrato e fatto provare le principali tecniche di rianimazione e l’uso del Dae, strumenti che possono fare la differenza nei primi minuti dopo un arresto cardiaco.

L’associazione ha ringraziato l’amministrazione comunale di Lonate Ceppino per la collaborazione e la sensibilità dimostrata, oltre agli istruttori che hanno seguito la serata: Alessandro Marino, Carlo Vatazzi, Serati Luca e Rimoldi Luigi, che con il loro impegno hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

Un appuntamento che conferma l’importanza della formazione diffusa sul territorio per aumentare le possibilità di salvare vite in situazioni di emergenza.

