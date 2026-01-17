Altre news

SARONNO – Sabato 17 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge intermittenti nella prima parte della giornata. Le precipitazioni, tuttavia, saranno di debole entità, con un accumulo previsto di circa 1 mm, e tenderanno ad attenuarsi gradualmente nel corso del pomeriggio, lasciando spazio a qualche possibile schiarita in serata.

Le temperature si manterranno su valori piuttosto contenuti, con una massima di 10°C e una minima che toccherà i 6°C. I venti saranno deboli al mattino, provenienti da Nord-Nordovest, e diventeranno moderati nel pomeriggio con direzione da Nord. Non sono attese allerte meteo per la giornata odierna.

Per quanto riguarda il contesto regionale, la Lombardia si trova sotto l’influsso di umide infiltrazioni atlantiche che determinano una copertura nuvolosa diffusa su gran parte del territorio. In particolare, sulle basse pianure occidentali, come l’area di Saronno, sono previste deboli piogge mattutine in graduale esaurimento. Sulle Prealpi occidentali e Orobie sono attese condizioni simili, con possibili deboli nevicate in quota durante le prime ore del giorno, seguite da aperture parziali nel pomeriggio. Le temperature rimangono generalmente stabili e i venti soffiano debolmente dai quadranti nordorientali.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

(per la foto si ringrazia la nostra lettrice Marisa)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09