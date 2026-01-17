Saronnese

ORIGGIO – La prossima primavera Origgio tornerà al voto per eleggere il sindaco e il nuovo consiglio comunale. L’ultima tornata elettorale risale a domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, quando le elezioni furono rinviate rispetto alla primavera a causa dell’emergenza sanitaria. In quell’occasione vinse Evasio Regnicoli con la lista “Evasio Sindaco – Lega e Civica”, ottenendo il 41,6% dei voti e superando Sabrina Banfi, candidata del Partito Democratico, che si fermò al 27,4%.

Tra le novità del quinquennio l’ingresso del sindaco Evasio Regnicoli in Forza Italia. Mentre il primo cittadino uscente si avvia a concludere uno dei principali progetti del mandato, la realizzazione della casa della salute nel centro del paese, nel centrodestra sono iniziati incontri e confronti in vista delle elezioni. Attorno alla figura di Regnicoli si registrano apprezzamenti diffusi e pochi dubbi sulla possibilità di una ricandidatura per un secondo mandato. Tra i suoi punti di forza sottolineano in molti l’ottima gestione dell’emergenza grandinate, la capacità di portare avanti progetti caratterizzati per la comunità origgese come quelli in campo artistico ma anche di leggere le necessità della comunità a partire da quelle in ambito sanitario.

Il nodo resta però quello della coalizione. Al primo mandato Regnicoli era alla guida di un’alleanza tra civica e Lega, mentre Forza Italia e Fratelli d’Italia avevano scelto di correre con un altro candidato. Se le ruggini non dovessero essere superate, l’ipotesi di un centrodestra diviso potrebbe concretizzarsi di nuovo. In questo i beninformati danno per molto probabile per non dire certa, infatti, la discesa in campo di un secondo candidato, individuato in quell’ex sindaco che ha lasciato un buon ricordo in paese e che potrebbe decidere di rimettersi in gioco.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09