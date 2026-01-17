Softball

RESCALDINA – Si è svolto ieri sera, alle 20, all’Auditorium comunale di via Matteotti, il Galà delle Benemerenze sportive, l’appuntamento dedicato alle eccellenze dello sport cittadino che si sono distinte nel corso del 2025. Tra i protagonisti della serata anche le Bulls Rescaldina Softball, società che con la propria formazione maggiore partecipa al campionato di softball di serie A2.

Nel corso dell’evento sono arrivati importanti riconoscimenti per il movimento Bulls. È stata premiata Caterina Praino per la convocazione e la partecipazione all’attività della Rappresentativa Nazionale Under 13, traguardo significativo a livello individuale. Applausi anche per la formazione Under 16, capace di qualificarsi ai playoff nazionali e di spingersi fino alle semifinali, confermandosi tra le realtà giovanili più competitive del panorama italiano.

Una serata di festa e orgoglio per la società e per tutto lo sport rescaldinese, con numerosi sostenitori presenti a condividere i successi delle atlete e a celebrare i risultati raggiunti nel corso della stagione.

(foto di gruppo per le Bulls)

