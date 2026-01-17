Città

SARONNO – Duecento giorni di lavoro, progetti avviati e idee in costruzione diventano l’occasione per un momento pubblico di confronto aperto. L’assessora Lucy Sasso invita la città a un incontro pensato non come una relazione formale, ma come uno spazio di ascolto e partecipazione attiva.

L’appuntamento è per domenica 25 gennaio alle 18, in via Maestri del Lavoro 2. Al centro dell’incontro ci saranno le politiche giovanili, le pari opportunità, la promozione territoriale e la digitalizzazione: ambiti su cui l’assessora ha lavorato in questi primi mesi di mandato e che ora diventano materia di dialogo diretto con la comunità.

Un momento che nasce dalla convinzione che, come spiega l’assessora “una buona politica si costruisce attraverso l’ascolto e la partecipazione attiva della comunità. Vi aspetto per parlarne insieme”, trasformando il bilancio dei primi mesi di lavoro in un’occasione condivisa e aperta al contributo di tutti.

L’obiettivo è fare il punto su quanto è stato realizzato, raccontare i percorsi in corso e, soprattutto, raccogliere bisogni, critiche e proposte. Un confronto aperto che punta a coinvolgere cittadini, associazioni e realtà del territorio, valorizzando il contributo di chi vive Saronno ogni giorno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09