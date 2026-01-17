Groane

CARONNO PERTUSELLA – MISINTO – Mentre era impegnato a sostituire uno pneumatico forato nel parcheggio del centro commerciale “La Varesina” in via Bergamo, un uomo residente a Misinto ha subito un furto in casa. I ladri hanno approfittato del tempo necessario per il cambio di pneumatico per setacciare l’abitazione. Insomma un complesso furto che ha seguito un collaudato stratagemma che prevede il taglio delle gomme per trattenere la vittima lontano dalla propria abitazione.

L’uomo dopo aver pranzato con la propria famiglia ha scoperto la gomma tagliata alle 14.40. Si è impegnato subito a sostituire il pneumatico danneggiato ma dopo l’operazione. Rientrato nel veicolo ha trovato l’abitacolo violato e si è accorto che mancavano le chiavi e i documenti. I ladri, usando l’indirizzo riportato sul libretto di circolazione, hanno raggiunto l’abitazione e in pochi minuti l’hanno messa a soqquadro.

Cassetti e armadi erano stati svuotati, spariti contanti, gioielli, tablet, cellulari e altri oggetti di valore. Nessun danno agli infissi ma la porta era stata trovata spalancata. Il furto ha lasciato sgomento il proprietario che ha denunciato l’accaduto. Sono in corso accertamenti per risalire ai responsabili. La speranza è che possano essere utili le immagini della videosorveglianza. L’episodio ha destato allarme tra i residenti della zona e i clienti dell’area commerciali già colpita da episodi simili.

