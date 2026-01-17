Saronnese

UBOLDO – Il piano del diritto allo studio di Uboldo si arricchisce di nuove iniziative focalizzate sulla crescita consapevole delle giovani generazioni. Con uno stanziamento di 2.000 euro destinato a consolidare l’offerta formativa, l’amministrazione comunale ha dato il via a una serie di progetti che spaziano dal benessere alimentare alla sicurezza informatica.

Una delle novità più rilevanti riguarda la collaborazione tra l’azienda che gestisce la mensa scolastica e un team di nutrizionisti esperti. L’obiettivo è trasformare il momento del pasto in un’occasione educativa: gli studenti non impareranno solo la teoria della corretta nutrizione e la lettura delle etichette, ma si metteranno alla prova ai fornelli. In particolare, per i ragazzi della scuola media è previsto un laboratorio di cucina dove le nozioni apprese si tradurranno nella preparazione di piatti a base di frutta e verdura.

L’impegno del comune non si ferma alla tavola. Laura Radrizzani, assessore alla pubblica istruzione, ha spiegato come l’amministrazione abbia deciso di integrare le proposte scolastiche con ulteriori attività, tra cui la tradizionale “Festa dell’albero“. In collaborazione con l’Istituto Manzoni e l’asilo Colombo-Morandi, al centro sportivo “Claudio Galli” verranno piantumate nuove essenze vegetali, un gesto simbolico per stimolare il rispetto dell’ambiente. Parallelamente, grazie al supporto di Amsa, gli alunni delle primarie parteciperanno a sessioni di sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti, sul riciclo e sulla lotta agli sprechi.

Infine, il programma riserva un’attenzione particolare al mondo del web con il progetto “Non finire nella rete“: gli studenti delle secondarie incontreranno specialisti del settore per analizzare le opportunità e i pericoli dei social network, proseguendo un percorso di responsabilità digitale già avviato lo scorso anno. A completare il quadro delle attività, sono previsti laboratori di lettura e visite guidate per incentivare l’approfondimento culturale e la curiosità dei più giovani.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09