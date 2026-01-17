Volley serie B: Saronno contro la capolista, Caronno ritorno in casa per riscattarsi
17 Gennaio 2026
CARONNO PERTUSELLA – Insegue la vetta la Rossella Ets Caronno che oggi torna in campo per l’ultima giornata di andata della serie B di volley maschile. Per il 13′ turno i caronnesi ospitano, alle 20, lo Yaka Malnate in un atteso derby del varesotto. Per la squadra dell’allenatore Claudio Gervasoni, reduce dall’inatteso passo falso della scorsa settimana contro Novi, appuntamento al palasport di viale Europa.
La Pallavolo Saronno riceve invece, alle 18, la capolista Ciriè. Incontro al palasport Dozio di via Biffi.
Trasferta in Piemonte per il Miretti Limbiate, contro il Parella Torino, alle 21 alla palestra di corso Svizzera.
Classifica
Ciriè 28 punti, Rossella Ets Caronno 27, Novi 26, Res Mozzate e Yaka Malnate 25, Garlasco 24, Albisola 21, Diavoli rosa e Pallavolo Saronno 16, Sant’Anna 14, Npsg 10, Parella Torino 8, Miretti Limbiate 7, Mondovì 5.
