Calcio

SARONNO – Giornata molto positiva per le squadre locali quella andata in scena oggi e ieri 17 gennaio nel girone di Legnano della seconda categoria con le vittorie del Dal Pozzo per 3-0 sull’Ardor Bollate, della Pro Juventute sulla Legnanese per 0-2 e dei saronnesi dell’Amor Sportiva che travolgono l’Union Oratori Castellanza per 1-3 grazie alle reti messe a segno da Caso, Gariboldi e Lazarov. Classifica che, dunque, vede il Dal Pozzo sempre più nel vivo dei play off e una Pro Juve in crescita per uscire dalla zona a rischio retrocessione, tranquillo, invece, l’Amor Sportiva a metà classifica.

Meno sorridenti sono, invece, i risultati della seconda categoria di Varese, dove il Cistellum perde il primo posto del girone a causa della sconfitta odierna per 0-2 con la Jaraghese, e della prima categoria lombarda con la Gerenzanese reduce da un ko in trasferta per 2-1 contro la capolista Atletico Schiaffino.