LAINATE – Ampio successo per la Frazione calcistica Dal Pozzo che sabato sera nell’anticipo del secondo turno di ritorno di Seconda categoria, al centro sportivo di Lainate, ha travolto la malcapitato Ardor Bollate. Per la formazione di mister Stefano Imburgia, che dunque rimane nelle zone alte della graduatoria, sono andati a segno bomber Maggiore al 6′ e 43′ della ripresa (con queste reti il giocatore resta capocannoniere del girone, con 14 reti all’attivo) e Canti al 45′, gara dunque decisa nel secondo tempo.

Oggi in campo le altre formazioni locali, c’è Legnanese-Pro Juventute Uboldo e Union Oratori Castellanza-Amor sportiva.

In classifica è al comando la Polisportiva Orpas con 37 punti, segue la Robur Legnano a 35 e Dal Pozzo si attesta a 32 punti.

(foto: festeggiamenti ieri sera a Lainate, per il Dal Pozzo coi propri tifosi)

