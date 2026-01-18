Sport

COGLIATE – Per la seconda giornata del girone di ritorno la Cogliatese accoglie al comunale di via Montello il Cassina Nuova, terzo in classifica.

La fase iniziale della gara è prettamente di studio per entrambe le formazioni che giocano con ordine e qualità senza tuttavia mai affondare il piede sull’acceleratore. Il Cassina Nuova fa le prove generali al 26’ con una bella conclusione dai venticinque metri di Caprini, Ortolan con un gran colpo di reni toglie la palla da sotto la traversa e smanaccia in corner. Un paio di minuti più tardi passano gli ospiti, ripartenza sulla destra condotta da Franco J. che salta Del Bianco e mette una bella palla rasoterra per Franco N., il nr. 10 con un tocco delicato salta l’estremo difensore biancoazzurro e deposita in rete a porta sguarnita, 0-1. La gioia del Cassina Nuova dura peró poco perchè al 32’ c’è un’ottima combinazione tra Banfi e Donghi al limite dell’area, il centravanti con una grande imbucata libera l’esterno classe ‘97 che a tu per tu col portiere apre il piattone e non fallisce, 1-1.

Nella ripresa c’è poco o nulla da segnalare, il gioco è continuamente spezzettato da falli e si lotta perlopiù a centrocampo, con entrambi i portieri che rimangono di fatto inoperosi. La scintilla che potrebbe svoltare l’esito della partita è all’89’, su un lancio lungo viene pescato in profondità Donghi che giunto in area prova a saltare Polito e un difensore che lo insegue. L’ala della Cogliatese cade nel contatto con gli avversari e l’arbitro segnala un dubbio rigore, contestato dagli ospiti. Si incarica della battuta il subentrato Pascale G. che peró col suo mancino strozza troppo la conclusione che termina a lato. Triplice fischio, finisce 1-1.

Pareggio giusto visto l’equilibrio che si è protratto per tutti i novanta minuti più recupero. Un po’ di rammarico per la Cogliatese che ha avuto il match point ma non è riuscita a capitalizzare il tiro dagli undici metri in zona Cesarini. La squadra di Biemmi settimana prossima affronterà in trasferta il fanalino di coda Osal Novate.

Cogliatese – Cassina Nuova : 1-1

COGLIATESE : Ortolan, Rose, Del Bianco, Muraca, Pastore, Pascale K., Donghi, Quaggelle, Banfi, Ferrario, Borghi. A disposizione : Borgonovo, Alberio, Avella, Cappelletti, Capici, Corona, Cuzzolin, Pascale G., Pivato. All. Biemmi

CASSINA NUOVA : Polito, Caprini, Bongini, Englaro, Franco J., Franco N., Polito, Rossi, Turella, Alitonou, Reyes. A disposizione : Dervishay, Giugliano, Piacente, Pino, Spinella, Venditti, Zufolo, Balestrucci De., Balestrucci Da. All. Letizia

Marcatori : 28pt Franco N. (CN), 32pt Donghi (C)