Calcio

SARONNO- Debutto da incorniciare per il nuovo corso dell’Equipe Garibaldi, che inaugura l’era Melinte con un roboante 6-1 ai danni dell’Arluno. Una prestazione convincente sotto ogni aspetto, che lancia segnali forti fin dalla prima uscita ufficiale del nuovo tecnico.

La squadra di casa impone fin da subito ritmo e intensità, mostrando idee chiare e grande voglia di mettere in pratica i dettami del nuovo allenatore. Il largo successo prende forma grazie a una prova corale di alto livello, impreziosita dalle reti di Castaldo, autore di una doppietta di cui una su calcio di rigore, Giudici, Scatigna anch’egli a segno dal dischetto, Camara, Alcivar e Veraldi.

Al di là del risultato, ciò che colpisce è l’atteggiamento dell’Equipe Garibaldi, sempre aggressiva, ordinata e determinata nel cercare la porta avversaria. L’Arluno prova a restare in partita, ma fatica a contenere le numerose soluzioni offensive dei padroni di casa.

Un esordio che non poteva essere più positivo per mister Melinte, accolto da una squadra reattiva e brillante, capace di tradurre il lavoro settimanale in una prova di forza che vale fiducia ed entusiasmo per il prosieguo della stagione.