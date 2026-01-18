Calcio, doppio appuntamento oggi a Caronno: prima la Caronnese in Eccellenza poi le Women in serie C
18 Gennaio 2026
CARONNO PERTUSELLA – Una grande domenica di calcio aspetta i tifosi rossoblù della Caronnese nel pomeriggio di oggi, 18 gennaio. Si comincia alle 14:30 con la prima squadra dche disputerà la seconda giornata di ritorno del campionato di Eccellenza: i rossoblù ospiteranno allo stadio comunale di corso della Vittoria a Caronno Pertusella l’ostico Magenta.
Subito dopo alle 18 in punto sarà il turno delle Women prontissime per giocare l’undicesima giornata del campionato di Serie C femminile contro il Sedriano.
Il tifoso rossoblù potrà entrare alle 14 e con un biglietto godersi due partite dalla tribuna dello stadio. Per rifocillarvi il nostro Terzo tempo bar sotto la tribuna, con tutte le partite di Serie A in diretta tv su Sky.
