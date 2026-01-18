Calcio Eccellenza: Ardor Lazzate, la serie positiva continua. Doppietta di Torraca
18 Gennaio 2026
LAZZATE – Seconda giornata di ritorno nel girone A di Eccellenza all’insegna dell’Ardor Lazzate, che prosegue il proprio momento positivo centrando una vittoria pesante in chiave classifica. I gialloblù si impongono 2-0 sul campo dell’Arcellasco grazie alla doppietta del neo-acquisto Torraca, a segno dopo appena un minuto e di nuovo nel finale. Un successo che permette alla squadra di lasciare l’ultimo posto e di superare il Vigevano, battuto in casa dalla Lentatese.
Alle spalle dell’Ardor Lazzate, il turno propone anche il pareggio dell’Arconatese, fermata in casa dal Fbc Saronno, mentre la Solbiatese approfitta dello scivolone della capolista per consolidare il secondo posto ribaltando la Sestese con quattro reti. Passo falso invece per la Caronnese, che non va oltre lo 0-0 interno con il Magenta. Un punto anche per il Legnano, salvato a Giussano dalla consueta punizione vincente di Pellini.
Successo importante per il Sedriano contro la Rhodense, mentre prosegue il momento complicato del Mariano, sconfitto nettamente anche a Vergiate.
Risultati
Arcellasco–Ardor Lazzate 0-2
Reti: 1′ pt Torraca, 46′ st Torraca.
Arconatese–Fbc Saronno 1-1
Reti: 11′ pt Vassallo (S), 12′ pt Vavassori (A).
Caronnese–Magenta 0-0
Sedriano–Rhodense 2-0
Reti: 45′ pt Sorrenti, 12′ st Donini.
Sestese–Solbiatese 1-4
Reti: 30′ pt Fischetti (Se), 38′ pt Martinez (So), 20′ st Gasparri (So), 25′ st Guanziroli (So), 40′ st Monteiro Barbosa (So).
Vergiatese–Mariano 3-0
Reti: 4′ st Oldrini, 17′ st Dervishi, 29′ st Settimo.
Vigevano–Lentatese 1-2
Reti: 25′ pt Diaferio (L), 25′ st Terrani (V), 39′ st Diaferio (L).
Vis Nova Giussano–Legnano 1-1
Reti: 37′ pt Redaelli (V), 29′ st Pellini (L).
Alta Brianza–Besnatese 1-1
Reti: 15′ pt Comberiati (A), 49′ st Lucaj (B).
Classifica
19′ giornata (2′ di ritorno): Arconatese 46, Solbiatese 35, Caronnese 33, Legnano 32, Vergiatese 30, FBC Saronno 29, Magenta 27, Besnatese 26, Lentatese 25, Rhodense 24, Sedriano 23, Vis Nova Giussano 23, Sestese 20, Mariano 20, Alta Brianza 19, Arcellasco 18, Ardor Lazzate 16, Vigevano 15.
