Calcio

LAZZATE – Ultima in classifica in Eccellenza, l’Ardor Lazzate rilancia e si aggiundica al mercato invernale uno degli attaccanti più forti della categoria: il club ha annunciato l’arrivo di Giuseppe Torraca, strappato alla capolista Arconatese. Torraca potrà essere in campo già oggi, in occasione della sfida in trasferta contro l’abbordabile Arcellasco.

Questo il comunicato ufficiale del club

Giuseppe Torraca é ufficialmente un nuovo giocatore dell’Ardor Lazzate! Esperto attaccante di categoria, Giuseppe, classe ‘95, arriva al Brera dalla capolista Arconatese ed è già a disposizione di mister Gheller in vista della trasferta contro l’Arcellasco. Nel passato recente ha indossato la maglia della Solbiatese per quattro stagioni, segnando a raffica. Prima ancora, per lui, esperienze con Tritium, Mapello, Busto 81, Casatese, Fenegrò e Seregno.