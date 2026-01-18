Calcio Eccellenza, l’Ardor Lazzate si è presa il bomber
18 Gennaio 2026
LAZZATE – Ultima in classifica in Eccellenza, l’Ardor Lazzate rilancia e si aggiundica al mercato invernale uno degli attaccanti più forti della categoria: il club ha annunciato l’arrivo di Giuseppe Torraca, strappato alla capolista Arconatese. Torraca potrà essere in campo già oggi, in occasione della sfida in trasferta contro l’abbordabile Arcellasco.
Questo il comunicato ufficiale del club
Giuseppe Torraca é ufficialmente un nuovo giocatore dell’Ardor Lazzate! Esperto attaccante di categoria, Giuseppe, classe ‘95, arriva al Brera dalla capolista Arconatese ed è già a disposizione di mister Gheller in vista della trasferta contro l’Arcellasco. Nel passato recente ha indossato la maglia della Solbiatese per quattro stagioni, segnando a raffica. Prima ancora, per lui, esperienze con Tritium, Mapello, Busto 81, Casatese, Fenegrò e Seregno.
Classifica
Arconatese 45 punti, Solbiatese e Caronnese 32, Legnano 31, Fbc Saronno 28, Vergiatese 27, Magenta 26, Besnatese 25, Rhodense 24, Vis Nova Giussano e Lentatese 22, Sestese, Sedriano e Mariano 20, Arcellasco e Altabrianza 18, Vigevano 15, Ardor Lazzate 13.
