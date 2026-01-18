Calcio Eccellenza, oggi il big match Arconatese-Fbc Saronno
18 Gennaio 2026
SARONNO – Oggi il big match del campionato di calcio di Eccellenza, seconda giornata di ritorno (ore 14.30), è senz’altro lo scontro fra la capolista Arconatese ed il Fbc Saronno, che punta ai playoff. Parlando nei giorni scorsi alla stampa, l’allenatore saronnese Danilo Tricarico ha fatto il punto: “Mi aspetto un Saronno coraggioso e consapevole dei propri mezzi, e con la giusta convinzione che vada a fare la propria partita sul campo di Arconate. Abbiamo tutto per andare a fare una buona gara!”
Il Saronno viene dal successo casalingo, 3-2, contro la formazione dell’Arcellasco mentre l’Arconatese domenica scorsa ha battuto in trasferta l’ostica Rhodense con analogo risultato, la gara è finita 2-3.
Classifica
Arconatese 45 punti, Solbiatese e Caronnese 32, Legnano 31, Fbc Saronno 28, Vergiatese 27, Magenta 26, Besnatese 25, Rhodense 24, Vis Nova Giussano e Lentatese 22, Sestese, Sedriano e Mariano 20, Arcellasco e Altabrianza 18, Vigevano 15, Ardor Lazzate 13.
(foto e video: l’allenatore saronnese, Danilo Tricarico)
