Calcio

ARCONATE – Il Fbc Saronno torna in campo nel primo pomeriggio di oggi 18 gennaio nel campo della capolista Arconatese in occasione della seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza lombarda. Il calcio d’inizio è in programma alle 14.30 allo stadio comunale di Arconate.

I saronnesi vengono dal successo casalingo, 3-2, contro la formazione dell’Arcellasco mentre l’Arconatese domenica scorsa ha battuto in trasferta l’ostica Rhodense vincendo per 2-3 e, dunque, confermando sempre di più il primo posto nel girone A di Eccellenza.

La classifica

Arconatese 45 punti, Solbiatese e Caronnese 32, Legnano 31, Fbc Saronno 28, Vergiatese 27, Magenta 26, Besnatese 25, Rhodense 24, Vis Nova Giussano e Lentatese 22, Sestese, Sedriano e Mariano 20, Arcellasco e Altabrianza 18, Vigevano 15, Ardor Lazzate 13.