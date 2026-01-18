Calcio

SARONNO – Una bellissima partita ricca di emozioni quella andata in scena ad Arconate nel primo pomeriggio di oggi 18 gennaio tra i padroni di casa dell’Arconatese e il Fbc Saronno valida per la seconda giornata di campionato del girone A di Eccellenza lombarda.

Lo scontro è acceso sin dai primi minuti con i saronnesi che si portano in vantaggio con Vassallo che sfrutta un’incomprensione difensiva avversaria e scavalca con un pallonetto il portiere gialloblu. La reazione della capolista è, però, immediata con il pareggio messo a segno da Vavassori con un colpo di testa sul cross dalla bandierina di Scapinello. Successivamente alla rete dell’1-1, i padroni di casa sono anche padroni del campo dominando tutte le palle aeree dalle quali arriverà al minuto 15 una clamorosa traversa colpita di testa da Silvano. Dopo un paio di occasioni per l’Arconatese neutralizzate da due grandi interventi del portiere saronnese Todesco. Nel secondo tempo il Saronno prende le misure e sfiora addirittura il vantaggio due volte con due conclusioni dal limite di Vassallo che finiscono di poco a lato.

Due squadre che, dunque, dopo aver messo in scena una bellissima ed emozionante partita, conquistano entrambe un punto che non smuove particolarmente la classifica. Sicuramente un punto molto importante per il Saronno che trova un pari in casa della capolista e resta nelle vicinanze della zona play-off distante al momento una sola lunghezza di distanza.

Arconatese-Fbc Saronno 1-1

ARCONATESE (5-3-2): Santulli; Tirapelle, Luoni, Alberton, Gerevini, Vavassori (32’ st Menegazzo); Scapinello, Cavagna, D’Errico; Zocco Ramazzo (25’ st Villari), Silvano. A disposizione Pisoni, Mazzanzanica, Calabrese, Paparella, Nigro, Gnaziri, Medici. All. Livieri.

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Alletto, Lorusso (20’ st Raimondo), Viganò; Benedetti (22’ st Serra), Ruschena, Mira (30’ st Mzoughi), Lazzaro; Ientile, Cocuzza (11’ st De Vincenzi), Vassallo. A disposizione Norrito, Manfron, Quaglio, Provasi, Lofoco. All. Tricarico.

Le interviste

La diretta