VENEGONO SUPERIORE – Prosegue il momento difficile della Varesina, che nella terza giornata di ritorno del girone B di Serie D incassa un’altra sconfitta interna. Al Varesina Stadium è il Nuova Sondrio a imporsi per 2-0, colpendo nella ripresa e lasciando i rossoblù ancora fermi nelle zone basse della classifica.

La gara si è mantenuta in equilibrio per buona parte del match, ma nel secondo tempo gli ospiti hanno trovato il vantaggio con Vasil, per poi chiudere i conti nei minuti di recupero con Escudero. Un risultato che conferma le difficoltà della Varesina, ancora alla ricerca di continuità e punti per risalire la graduatoria.

Nel resto del turno rallenta la capolista Folgore Caratese, fermata sullo 0-0 a Castellanza, mentre il Brusaporto non approfitta del pari della vetta cadendo nel derby bergamasco a Villa d’Almé. Vittoria pesante per la Leon, trascinata da una tripletta di Bonseri contro il Breno, mentre si chiude senza reti il derby tra Pavia e Oltrepò. Cade in casa anche la Vogherese.

Risultati

Casatese Merate–Caldiero Terme 1-1

Reti: 35′ st Avinci (CM), 48′ st Goglino (CT).

Castellanzese–Folgore Caratese 0-0

Leon–Breno 3-1

Reti: 32′ pt Bigolin (B), 35′ pt Bonseri (L), 20′ st rig. Bonseri (L), 40′ st Bonseri (L).

Pavia–Oltrepò 0-0

Varesina–Nuova Sondrio 0-2

Reti: 21′ st Vasil, 47′ st Escudero.

Villa Valle–Brusaporto 2-1

Reti: 14′ pt Carminati (V), 29′ pt Beretta (V), 7′ st Moraschi (B).

Vogherese–Real Calepina 1-2

Reti: 32′ pt Oboe (RC), 47′ pt Oboe (RC), 2′ st Castegnaro (V).

Chievo Verona–Milan Futuro 1-3

Reti: 4′ pt Traore (M), 18′ pt Sala (M), 35′ pt rig. Traore (M), 10′ st Uggé (C).

Scanzorosciate–Virtus CiseranoBergamo 1-0

Rete: 30′ pt Belloli.

Classifica

Folgore Caratese 42, Chievo Verona* 34, Brusaporto 34, Villa Valle 33, Casatese Merate 32, Milan Futuro* 31, Virtus CiseranoBergamo 30, Caldiero Terme 28, Leon 27, Breno 27, Castellanzese 26, Oltrepò (-1) 26, Real Calepina 24, Scanzorosciate 21, Varesina 17, Pavia 16, Nuova Sondrio 13, Vogherese (-2) 11.

