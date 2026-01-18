Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Aveva 26 anni Natale Prada quando perse la vita nel naufragio del piroscafo Oria, una delle tragedie più drammatiche e meno conosciute della seconda guerra mondiale. Era l’11 febbraio 1944 quando la nave affondò nel Mar Egeo durante una violenta tempesta. A bordo si trovavano oltre 4.000 militari italiani, fatti prigionieri dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943. Solo in 37 riuscirono a salvarsi.

Tra le vittime c’era anche Natale Prada, cerianese. A ricordarlo è il sindaco Massimiliano Occa, che nelle scorse ore ha partecipato in Provincia di Monza e della Brianza alla cerimonia di consegna delle nuove pietre d’inciampo insieme all’assessora alla Cultura Federica Manno e ad altri sindaci e amministratori del territorio.

“Segni semplici ma potentissimi, che restituiscono un nome e una storia a chi è stato travolto dalla guerra e dall’oblio”, ha spiegato il primo cittadino, sottolineando il valore del progetto della memoria. Tra le trenta nuove pietre che verranno posate nel corso dell’anno, una sarà dedicata proprio a Natale Prada, “alla memoria di un nostro concittadino”.

Il sindaco Massimiliano Occa ha voluto ringraziare “la Provincia di Monza e della Brianza e il Comitato Pietre d’inciampo a Monza e in Brianza per il prezioso lavoro di coordinamento e per l’impegno nel custodire e trasmettere la memoria”.

La posa della pietra d’inciampo è in programma lunedì 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, alle 10.30, davanti a quella che fu l’abitazione di Natale Prada, in via Manzoni 22. “Invito tutte e tutti a partecipare a questo momento di ricordo e memoria condivisa” ha concluso il sindaco.

