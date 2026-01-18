SARONNO – Nell’ultima settimana ha suscitato curiosità e acceso il dibattito politico la proposta di Saronno civica sul futuro del parco dell’ex Isotta Fraschini. Un tema che tocca da vicino uno dei nodi più delicati della trasformazione urbana in corso e che ha attirato attenzione e reazioni sia in maggioranza sia all’opposizione.

Il contesto è quello del piano di intervento sull’area ex Isotta, adottato lunedì 22 dicembre dal consiglio comunale. Una seduta segnata da polemiche e tensioni, con l’opposizione e la stessa Saronno civica che hanno contestato tempi ritenuti troppo stretti per un approfondimento adeguato di un progetto così complesso. Proprio da qui è partita una serie di comunicati e prese di posizione di Saronno civica, con l’obiettivo dichiarato di entrare nel merito dei contenuti, delle modalità e delle ricadute del piano, aprendo un confronto pubblico sui singoli temi.

Tra questi, uno dei punti che ha suscitato maggiore interesse riguarda la gestione futura del grande parco previsto nell’area. Nella nota diffusa dal gruppo civico viene illustrata una proposta articolata che punta a coinvolgere direttamente la comunità. “Da qui la seconda proposta: istituire la Fondazione Parchi Saronno, grazie alla quale il Comune rimane proprietario del parco e la comunità ne diventa custode. Una fondazione di partecipazione che consenta (1) il conferimento di beni pubblici (in uso, non in vendita); (2) la partecipazione di soci pubblici e privati (anche noi comuni cittadini); (3) contributi economici, sponsorizzazioni, donazioni con benefici fiscali (possibili se il bene è di proprietà pubblica) da chiunque ne condivida lo scopo”.

Nel documento vengono indicati anche i cardini dello statuto: “Uno statuto che preveda: (1) inalienabilità dei beni conferiti; (2) divieto di destinazioni diverse da verde pubblico; (3) 60%-40% tra pubblico e privati negli organi di indirizzo; (4) stringenti obblighi di rendicontazione”.

Secondo la proposta, il Comune avrebbe un ruolo centrale anche nella fase iniziale. “A questa fondazione (1) il Comune conferisce la proprietà del terreno che il proprietario gli cede nel rispetto della normativa vigente; (2) l’attuale proprietario contribuisce, secondo convenzione, alla dotazione economica iniziale ed alla manutenzione”.

L’idea guarda anche oltre l’ex Isotta. “Una fondazione alla quale, dopo 2-4 anni di stabilizzazione, il Comune può conferire anche altri grandi parchi comunali. Perché non ci devono essere parchi e cittadini di serie A ed altri di serie B. Sarebbe una modalità, prevista dalle leggi vigenti, di realizzare quell’obiettivo dei ‘beni comuni’ che tanto sta a cuore al privato e che oggi non trova riscontro nella normativa”.

Una proposta che, numeri e vincoli alla mano, ha acceso interesse e curiosità e che promette di restare al centro del confronto politico nelle prossime settimane.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09