Comasco

TURATE – Era infreddolito, disidratato e ferito a una zampa l’airone guardabuoi recuperato nella mattinata di domenica 11 gennaio sul territorio comunale. L’intervento è stato effettuato dai volontari di Enpa Varese Valle Olona, allertati per la presenza dell’animale in difficoltà.

Dopo il recupero, l’airone è stato trasferito al centro di recupero di Vanzago per ricevere le cure necessarie. Dagli accertamenti effettuati è emerso che non presenta fratture o problemi allo scheletro, ma ha riportato il distacco di due dita di un piede. Una condizione che, unita allo stato di forte debilitazione, avrebbe reso impossibile per l’animale procurarsi cibo autonomamente.

Secondo quanto riferito dai volontari, l’airone era molto probabilmente debilitato proprio per la mancanza di alimentazione e per le basse temperature di questi giorni. Una volta arrivato al centro, è stato riscaldato sotto una lampada e alimentato con piccoli pesci, primo passo di un percorso di recupero che proseguirà nei prossimi giorni.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09